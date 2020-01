Bariri: Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas

Laudo pericial deu positivo para três tipo de entorpecentes

Da redação

A. R. M. de 19 anos, foi preso em flagrante acusado de tráfico de drogas na madrugada de sábado, 4, em ocorrência registrada no Bairro Jardim Industrial.

Segundo registrado, a Polícia Militar atendeu solicitação para ocorrência de indivíduo com atitude suspeita próximo ao muro da creche municipal Raquel de Queiroz, em Bariri.

Após os policiais chegarem ao local, assim que avistou a viatura, o suspeito jogou algo no chão e continuou a caminhar. Ele foi abordado e revistado, mas nada de ilícito foi encontrado, exceto oitenta reais em espécie.

O objeto dispensado foi localizado e constatado tratar-se de um ‘eppendorf’, na cor rosa, contendo substância aparentando ser cocaína.

Os policiais então iniciaram buscas pelas imediações e encontraram em cano existente no muro da escola um frasco de plástico contendo mais dez porções de cocaína (também acondicionadas em eppendorfs na cor rosa), cinco porções de maconha e nove porções de crack.

A substância entorpecente estava embalada separadamente, pronta para comercialização. O acusado então teria confessado que o entorpecente era dele, recebendo voz de prisão. Na sequência, foi conduzido ao plantão policial.

A substância foi pesada, fotografada e encaminhada para exame pericial. O laudo pericial resultou positivo para maconha, cocaína e crack.

Policial realizou lavratura do auto de prisão em flagrante em desfavor do jovem, por violação ao disposto no artigo 33 da Lei 11343/2006 e sua apresentação à Audiência de Custódia, após ser submetido a exame de corpo de delito.

Foi determinado também a apreensão do dinheiro encontrado, possivelmente auferido com a venda de entorpecentes.

Foto: (PM/Divulgação)