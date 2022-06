Bariri: Homem é encontrado morto no córrego do Sapé

Um homem foi encontrado morto no fim da manhã desta terça-feira (21) no Córrego do Sapé, na Vila Americana, em Bariri.

Homens da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão no local. A Polícia Civil é aguardada para andamento da ocorrência. Laudo do Instituto Médico Legal (IML) deverá ser requisitado, possibilitando verificiar a causa da morte.

Segundo testemunhas, o homem seria chamado Marcílio e residiria perto da Caixa D’Água. Ele costumava ir de bicicleta ao córrego para pescar.

A bicicleta dele e varinhas de pescar estavam às margens do curso d’água.

