BARIRI: Homem é encontrado em veículo no Jardim Primavera 2

J. E. F., 68 anos, foi encontrado com provável tiro na cabeça dentro de veículo no Jardim Primavera 2, em Bariri, na manhã desta sexta-feira 3.

J. chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado a Santa Casa de Bariri mas não resistiu e veio a óbito.

Ocorrência foi registrada na Rua Subtenente Wagner J. Gonçalves.

Um bilhete com inscrição “depressão mata” foi encontrado no painel do veículo, um Jeep Renegade.

Uma pistola calibre 9mm foi também encontrada no local com um projétil deflagrado.

Polícia Militar e Científica estão no local.

Foto: Robertinho Coletta/Candeia