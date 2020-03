Bariri: Homem com suspeita de Covid-19 apresenta melhora

O homem de 37 anos com suspeita de coronavírus (Covid-19) internado na Santa Casa de Bariri teve melhora.

Segundo o interventor do hospital, Marco Antonio Gallo, o quadro do paciente é estável. O exame de raio-X apresentou melhora. Ele foi internado com diabetes descompensada.

Gallo diz que desde domingo, dia 22, a Santa Casa de Bariri adotou novo protocolo de atendimento, com o uso de hidroxicloroquina.

O medicamento ainda não foi liberado pela Anvisa contra o Covid-19, mas pode ser usado para outras doenças. De acordo com o médico, há estudos científicos que provam eficácia e com controle médico.

Outros casos

Inicialmente quatro casos chegaram à Santa Casa como suspeitos do Covid-19.

Homem de 77 anos apresentou resultado negativo para a doença. Outro homem, de 79 anos, morreu no domingo, dia 22. Ele estava com problema respiratório grave de base (fibrose pulmonar).

Há também uma mulher está internada há alguns dias na Santa Casa de Bariri. Ela passa bem. A equipe médica aguarda a chegada do exame dela.