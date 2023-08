BARIRI: Fogo atinge residência no Jardim Romero

Uma residência situada no Jardim Romero, em Bariri, pegou fogo na manhã desta terça-feira (15).

O Corpo de Bombeiros foi chamado. De acordo com o cabo Hamilton, quando os homens chegaram ao local encontraram o imóvel fechado e trancado com chaves. Havia fumaça em todos os cômodos.

Houve necessidade de arrombamento das duas entradas principais: sala e cozinha.

Os bombeiros não encontraram ninguém dentro da residência, apenas um adolescente do lado de fora.

Na sala foi localizado o ponto onde estava pegando fogo. Num rack havia cadernos e papéis, onde o incêndio teria se originado.

Os homens tiveram dificuldade de entrar na casa por causa da grande quantidade de fumaça.

Assim que as chamas foram extintas e o interior do imóvel foi ventilado, a proprietária pôde entrar no local. Ela iria registrar boletim de ocorrência.

Uma das possibilidades é que o adolescente tenha colocado fogo na casa, no entanto, é necessário o trabalho de perícia e de investigação pela Polícia Civil.