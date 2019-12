Bariri: Fogo atinge área do transbordo de lixo

A área que serve para transbordo do lixo doméstico de Bariri, situada na SP-304, entre Bariri e Itaju, pegou fogo no fim de semana.

Na tarde de sábado, dia 21, equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para combater as chamas.

No domingo, dia 22, os bombeiros retornaram à área. O motivo é que a viatura havia ficado encalhada no dia anterior.

Auxiliaram no trabalho retroescavadeira do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) e funcionários da Della Coletta Bioenergia (DC Bio).

Esse terreno serviu como lixão. Após interdição feita pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), passou a receber o lixo doméstico recolhido diariamente. Desse local, os resíduos são levados para aterro particular em Piratininga.