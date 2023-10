Bariri fecha trimestre com 39 mm de chuva

Nos meses de julho (0 mm), agosto (19 mm) e setembro (20 mm) de 2023 o índice pluviométrico de Bariri somou 39 mm de chuva. É o menor volume de água registrado neste período do ano, nos últimos cinco anos.

Em 2018, no mesmo trimestre, Bariri registrou 226 mm de chuvas; em 2019, 64,5 mm 2020, 42 mm; 2021, 41 mm; e 2022, 135 mm. Os dados são do pluviômetro da Della Coletta Bioenergia (DCBio).

Havia uma previsão climática que indicava chuvas abaixo da média e temperaturas mais altas que o normal em toda a região, neste período. O índice registrado em Bariri, no entanto, está muito aquém da previsão.

No acumulado dos nove primeiros meses de 2023, Bariri registrou 1.033 mm de chuva. Com um detalhe: quase metade desse volume de chuva ocorreu no mês de janeiro: 418 mm.

Índice de chuvas em Bariri

MESES JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET

CHUVAS 418 217,0 97,0 83,0 86,0 95,0 0,0 19,0 20,0

ACUMULADO 418,0 635,0 732,0 815,0 901,0 996,0 996,0 1.015,0 1.035,0

MESES JUL AGO SET

2018 1,0 116,0 109,0

2019 7,5 20,0 37,0

2020 0,0 33,0 9,0

2021 13,0 13,0 15,0

2022 0,0 27,0 108,0

2023 0,0 19,0 20,0