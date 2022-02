Bariri fará mutirão de combate ao mosquito da dengue

Índice no município aponta para risco de surto da doença

A Diretoria Municipal de Saúde comunica que por conta do período chuvoso e maior risco de haver casos de dengue em Bariri uma equipe da Vigilância Epidemiológica junto fará mutirão para o combate ao mosquito Aedes aegypti nos próximos finais de semana, tendo os bairros já definidos com base no índice de infestação da cidade.

Segundo a Sucen, o índice de Breteau em Bariri é 7,21. Esse índice diz respeito ao número de larvas do Aedes aegypti encontradas em relação aos imóveis vistoriados. O Ministério da Saúde, com base na Organização Mundial da Saúde (OMS), considera que índices inferiores a 1% indicam “condições satisfatórias”. De 1% a 3,9% é considerada “situação de alerta”. Quando acima de 3,9%, a infestação representa “risco de surto de dengue”.

A Vigilância Epidemiológica informa que as programações de segunda-feira à sexta-feira seguem as mesmas, realizando-se a fiscalização das residências normalmente.

Confira a programação

12/2: Industrial (Jardim do morro, sentindo Churrascaria do Parraga)

19/2: Santa Helena

26/2: Livramento

5/3: Cidade Jardim