Bariri: Família busca por jovem desaparecido

A família de Mateus Henrique de Lima, de 24 anos, busca por informações de seu paradeiro.

Segundo familiares, ele foi visto pela última vez no sábado, 11, em sua residência, no Jardim São Marcos, em Bariri. Ele deve está com uma mochila.

Qualquer informação entrar em contato através dos telefones (14) 99147-4689 e 99694-2389.