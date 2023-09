Bariri: Fabrícia de Oliveira é reconduzida à presidência do Conselho de Assistência Social

Dia 1º de setembro, os novos integrantes do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) tomaram posse para mandato de dois anos.

Na ocasião foi eleita a nova mesa diretora. A assistente social da prefeitura de Bariri, Fabrícia de Oliveira, foi reconduzida à presidência do colegiado.

Completam a equipe dirigente do Conselho: Samanta Francisca Marques Benetasso (vice-presidente), Érica Tais de Azevedo Amorim (1ª secretária) e Adriana Henrique Menegassi (2ªsecretária).

Ao todo são 16 membros, entre representantes do poder público e da sociedade civil:

• Representantes da Diretoria de Assistência Social: Fabricia de Oliveira, Juliana de Mattos, Érica Tais de Azevedo Amorim e Adriana Henrique Menegassi.

• Representantes da Diretoria de Educação e Cultura: Tatiane Felippe Pregnolato e Bruna Carvalho.

• Representantes da Diretoria de Saúde: Eliana Aida Manin Guerra e Fábio José Zenni.

• Representantes de usuários da Assistência Social: Elisangela Rossato e Eunice Tavares de Aguiar Firmani.

• Representantes das organizações de assistência social: Pâmela Barbaresco Silvestre (Apae); Samanta Francisca Marques Benetasso (Centro de Promoção Social); Adriana Inês Granai (LAV – Lar, Amor e Vida); e Josiana Aparecida Caires dos Santos (Lar Vicentino).

• Representantes de trabalhadores do setor: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis e Aline Cristiane Manzato Pegorin.

Fonte: Assessoria de Comunicação