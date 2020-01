Bariri: Etec divulga lista de aprovados em vestibulinho

A Etec, sala descentralizada de Bariri, divulgou na segunda-feira, dia 20, a lista dos 40 candidatos aprovados no vestibulinho do curso de Técnico em Contabilidade.

As matrículas serão realizadas nos dias 21 e 22, das 19h às 21h, na Escola Municipal Prefeito Modesto Masson.

Segundo Vicente Sérgio Barbieri Júnior, coordenador do curso, os documentos necessários para a matrícula são duas fotos 3×4, cópia do CPF e RG (apresentar os originais no ato da matrícula) e cópia do histórico escolar (ensino fundamental e ensino médio).

Caso o candidato ainda esteja cursando o ensino médio é necessário apresentar uma declaração da escola que o mesmo esteja cursando.

Classificação Candidato

01 Mateus Gabriel Grolla

02 Gabriele Caroline Valverde de Paula

03 Angela Cristina Alves de Oliveira

04 Isabela Beatriz Moreno

05 Regina Cassiane dos Santos Abuzgaib

06 Valentim Luis Correa de Freitas

07 Isabela Inara dos Santos Gomes

08 Luana Rtia Gimenes Dadamos

09 Paulo Roberto Furcim

10 Luana dos Santos Rosa

11 Renan Eduardo Romero

12 Alison Patrick Cardozo

13 Julio Cesar

14 Carlos Henrique Venerando

15 Mauricio Lopes dos Santos

16 Alayane Cristine dos Santos Aguiar

17 Fernando Augusto da Silva

18 Taisa dos Santos Lima

19 Isabela Fernandes

20 Rafael Jose de Moura

21 Joyce Crsitina de Oliveira

22 Thayna Paleari Granai

23 Daniela Silva Costa

24 Joao Paulo de Oliveira

25 Anai Rafaely Gasparoto

26 Larissa Kely Barbosa

27 Maria Estela Eduarda Souza Veranez

28 Laura Karina Barbetta Pinoti

29 Beatriz Ferrari Justulin

30 Nacilene Alves Pereira

31 Fabiana Carina Seratto Baratella

32 Daniel Henrique Budin

33 Nadia Gabriela Ferreira Da Silva

34 Joao Paulo Canassa

35 Brendon Adriano Portio

36 Ana Paula Pinheiro da Silva

37 Maria Paula Fracaroli Colovati

38 Eloa Camila de Aguiar

39 Lucas Marcos de Souza

40 Gabriele Fernanda Paulino

Fonte: prefeitura de Bariri