BARIRI: Encontro intersetorial debate atendimento a moradores de rua

Terça-feira 29), a Diretoria de Ação Social e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) realizam encontro intersetorial para debater o atendimento à população em situação de rua.

O evento será realizado no Clube da Melhor Idade, das 9 às 12h, e é aberto ao público. Pela importância do tema, toda a população está convidada.

O objetivo é que sejam desenvolvidas estratégias de atuação intersetorial entre as políticas públicas e a sociedade civil para o enfrentamento da questão social das pessoas em situação de rua. (Fonte: Assessoria de Comunicação)