BARIRI: Eleição para Conselho Tutelar será domingo; Justiça autoriza Cristiane a disputar

Será realizada no domingo (1º) a eleição para escolha dos cinco membros do Conselho Tutelar de Bariri. A votação ocorrerá na Escola Municipal Professor Euclydes Moreira da Silva, das 8h às 17h, através de urnas eletrônicas.

Poderão votar pessoas acima de 16 anos com título de eleitor regularizado no Cartório Eleitoral do município, munido de documento oficial com foto.

No início da semana, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a candidata Cristiane da Silva Reis Pultrini poderá participar da disputa.

Além, dela já estavam aptos a concorrer os candidatos Daniela Emilia Bernardo, Gismeire Gasparotto Rainere, João de Barros Neto, Marcelo Mosconi e Paulo Cesar Slompo.

Agora, são seis postulantes a cinco vagas para o Conselho Tutelar, com mandato que vai de 10 de janeiro de 2024 a 9 de janeiro de 2028.

Judicial

Cristiane não foi aprovada em teste psicotécnico e, por esse motivo, acionou a Justiça de Bariri.

Como não obteve liminar do Judiciário local, ingressou com recurso no TJ. Num primeiro momento, o desembargador Wanderley José Federighi, suspendeu o procedimento de escolha dos conselheiros tutelares de Bariri até o julgamento do agravo de instrumento pela Câmara Especial do tribunal.

Posteriormente, o município de Bariri ingressou com outro recurso (agravo interno cível).

Federighi decidiu reconsiderar a decisão anterior, manter a realização do processo de escolha dos conselheiros tutelares para o domingo (1º) e autorizar, de modo precário, a habilitação de Cristiane para a disputa.

Agora, a Procuradoria Geral de Justiça irá se manifestar sobre o recurso ajuizado por Cristiane para que seja julgado posteriormente pelo TJ. Enquanto isso, ela participa normalmente do processo de escolha.