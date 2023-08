Bariri e Itaju suspendem contrato com a empresa Latina

As prefeituras de Bariri e de Itaju suspenderam o contrato que mantinham com a empresa Latina Ambiental Ltda.

As publicações a respeito da medida pelos dois executivos foram feitas nesta sexta-feira (11).

No aviso de suspensão por prazo indeterminado, o prefeito de Bariri, Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), mencionou que dava cumprimento à determinação judicial. A contratação da Latina em Bariri ocorreu em junho de 2021.

No caso de Itaju, o prefeito Jerri de Souza Neiva (PSDB) aponta que houve recomendação do Ministério Público (MP) para a suspensão do contrato, firmado entre as partes neste ano.

Com essas medidas tomadas por Bariri e por Itaju, a Latina Ambiental deixa de prestar serviço de limpeza pública nos dois municípios.

Na terça-feira (8) o MP e a Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão nas cidades de Bariri, Itaju, Jaú e Limeira. A Promotoria de Justiça investiga possível direcionamento das licitações, entre outros crimes. Em Limeira, houve cumprimento de prisão do dono da empresa, Paulo Ricardo Barboza.

Para a continuidade dos serviços de limpeza é possível que as prefeituras realizem contrato emergencial até que nova licitação seja concluída.