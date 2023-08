BARIRI: Diretoria de Saúde entrega tablet para agentes comunitários

Nesta terça-feira, às 10h30, a Diretoria de Saúde vai entregar aparelhos portáteis tablets aos agentes comunitários de saúde.

A solenidade ocorre no Centro Educacional, Cultural e de Exposição Mário Fava e deve contar com a presença do prefeito de Bariri, Abelardo Maurício Martins Simões Filho e da diretora der Saúde, Irene Chagas do Nascimento Rangel.

Os tablets são endereçados aos agentes que atuam nos quatro módulos do Programa Saúde da Família (PSF). (Fonte: Assessoria de Comunicação)