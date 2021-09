BARIRI: Deputado Arnaldo Jardim visita Santa Casa

Objetivo foi verificar recente reforma e demandas do hospital

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) visitou a Santa Casa de Bariri no fim da manhã deste sábado (25).

Ele conferiu a reforma de setores do hospital, alguns deles feitos com recursos de emenda do próprio parlamentar.

Também verificou as demandas da Santa Casa para que futuramente possa destinar recursos à instituição.

Jardim foi informado pelo prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) que liminar concedida pelo Tribunal de Justiça (TJ) permitiu a abertura de conta específica para recursos públicos, livre de futuras ordens de bloqueio pelo Judiciário.

Dessa forma, há possibilidade concreta de que a Santa Casa receba dinheiro das esferas federal e estadual. Hoje a prioridade é a compra de autoclave, para esterilização de instrumental usado no hospital.

Além de Abelardo, recepcionaram o deputado o vice-prefeito Fernando Foloni (Cidadania), vereadores Airton Pegoraro (MDB), Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB), Julio Devides (Cidadania), Luis Renato Proti (MDB) e Ricardo Preado (PDT), interventora do hospital, Denise Sgavbioli, representantes do Conselho de Administração da Santa Casa, médico Renato Félix, e lideranças municipais.

Foto: Alcir Zago/Candeia