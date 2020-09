Bariri: Decreto suspende aulas presenciais até o fim do ano

O prefeito de Bariri, Francisco Leoni Neto (PSDB), assinou decreto nesta terça-feira (8) para suspender as aulas presenciais no município até o fim do ano letivo. A medida vale para as escolas municipais, estaduais e privadas.

No documento, Neto Leoni destaca que a consulta feita pela Diretoria Municipal de Educação às unidades de ensino de Bariri obteve grande rejeição ao retorno.

As aulas presenciais estão suspensas desde o dia 23 de março por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19)