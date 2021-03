Bariri: Decreto permite serviços essenciais, delivery e drive thru aos domingos

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) emitiu decreto que permite o funcionamento aos domingos de estabelecimentos considerados de atividades essenciais (supermercados, padarias, quitandas, postos de combustíveis) e serviços de delivery e drive thru.

A decisão flexibiliza o decreto anterior que determinava o fechamento total do comércio aos domingos, inclusive os serviços de entrega em domicílio.

A nova norma foi anunciada na tarde de quarta-feira, 24, após reunião com diretores de diversas pastas e profissionais da saúde.

Assim, os estabelecimentos podem manter funcionamento máximo das 6 às 20h, de segunda-feira a sábado, e das 6 às 13 horas aos domingos e feriados. Cada estabelecimento pode instituir esse horário dentro do limite máximo estabelecido.

Aos domingos e feriados os estabelecimentos comerciais podem funcionar das 6h às 13h, somente no sistema de entrega drive thru. Delivery está liberado 24 horas.