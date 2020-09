Bariri: Confira os pré-candidatos a vereador pelo DEM e PP

A primeira convenção partidária de Bariri para escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores ocorreu na tarde de domingo (6) no Lions Clube de Bariri.

Membros do DEM e do PP oficializaram os nomes de Maria Pia Betti Pio da Silva Nary (DEM) e de Carlos Sampietro (PP), respectivamente, para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Bariri. Também foram escolhidos alguns nomes de postulantes às cadeiras no Legislativo

Confira a lista:

Pré-candidatos a vereador pelo DEM

Cleide Aparecida Turibio Cardoso (Cleide)

Geraldo Aoreliano da Silva (Gera)

Gislaine Aline Maranho Rodrigues Capobianco (Aline Capobianco)

Kennedy Henrique Vieira (Kennedy Vieira)

Luciana Aparecida Lucinio (Luciana Lucinio)

Márcio Aberto de Camargo (Márcio Camargo)

Mônica Aparecida da Silva Leite (Mônica Leite)

Myrella Soares da Silva (Myrella)

Pedro Franquini Neto (Pedro Franquini)

Wagner Roberto Fachetti (Waguinho Pardal)

Pré-candidatos a vereador pelo PP

Antônio Almeida Rios (Antônio Rios)

Antonio Francisco Gabia (Gabia)

Daniel de Oliveira Rodrigues (Daniel de Madureira)

Eduardo De Pauli Galízia (Du Galízia)

Evandro Antônio Folieni (Evandro Folieni)

Jean Carlos Primo (Jean da Papelaria)

Júlio Ramos da Silva Neto (Júlio Ramos)

Lenize Zaffalon Pires (Lenize Zaffalon)

Leodir Aparecida Rufatto Vendrametto (Professora Leodir)

Lizete Maria Pellegrino (Lizete Pellegrino)

Luis Antonio Rosa (Rosa)

Márcia Ribeiro Sadi (Márcia Sadi)

Paulo Egídio Grigolin (Greg)

Rosa Maria Saro (Rosa Saro)