Bariri: Começa hoje a novena em louvor à padroeira no Santuário

Nesta terça-feira (3), tem início a novena em louvor à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e da Paróquia do Santuário, no Jardim Nova Bariri. Ela se estende até do dia 11 de outubro.

O primeiro dia da novena tem como celebrante padre Marcelo Aparecido de Souza. Também confirmaram participação os padres Helton Dias (2º dia); Paulo Caparelli (3º dia); Helton de Oliveira (4º dia); Willian Henrique (5º dia); Elton Cesar Lima (6º dia); Flávio Francisco da Silva (7º dia); Fabrício Rodrigues (8º dia); e Kenny Erik (9º dia).

No dia 8 de outubro, próximo domingo, haverá peregrinação com a imagem de Nossa Senhora. A saída será às 6h da manhã, defronte ao Santuário, com destino à Capela de Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Viuval. No local será celebrada missa.

Dia da Padroeira

No dia 12 de outubro, quinta-feira, Dia da Padroeira do Brasil e feriado nacional, a Paróquia do Santuário programou a celebração de quatro missas. Todas contam com a participação de padres da diocese.

Logo às 6h da manhã, a celebração da alvorada conta com a presença do padre baririense Paulo Facin. A missa da benção das crianças, às 9h30, será presidida por Padre Ueriques Santos.

Padre Luiz Felipe Melo será o celebrante da missa com consagração, às 12h; e Padre Daniel do Carmo reza a missa solene das 17h, ao lado de Padre Leandro.