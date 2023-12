BARIRI: Colaboração Solidária da Apae sorteia 10 prêmios

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) realiza mais uma edição da campanha Colaboração Solidária, que este ano vai sortear 10 prêmios.

Quem adquirir o cupom por R$ 100 estará concorrendo em sorteio que será realizado no dia 23 de dezembro, sábado, às 9h da manhã, nas dependências da Apae, com transmissão ao vivo.

A relação inclui: Moto Elétrica (1º prêmio); Geladeira Duplex (2º prêmio); Bicicleta Aro 29 (3º prêmio); TV 32’ (4º prêmio); Fogão 4 Bocas (5º prêmio); Microondas 36 L (6º prêmio); Air Fryer (7º prêmio); Multiprocessador (8º prêmio); Batedeira ( 9º prêmio); e Liquidificador (10º prêmio).

Atenção: os cupons podem ser adquiridos através do PIX (CNPJ): 46181244000119