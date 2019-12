Bariri: Clube do Livro discute a obra “Um Conto de Natal”

Sábado, 21, às 14h30, ocorre mais um encontro do Clube do Livro de Bariri. O encontro será no Museu Mário Fava e a obra em debate é “Um Conto de Natal”, de Charles Dickens.

Durante o evento, o escritor e historiador José Augusto Barbosa Cava, o Cavinha, fará palestra. Ele é curador do Museu Mário Fava.

O Clube do Livro de Bariri realizada encontro uma vez por mês e é aberto ao público. O objetivo dos encontros é incentivar a leitura de bons livros e as discussões que eles inspiram, além de entreter e a troca de conhecimentos.

Questões

Em relação ao livro “Um Conto de Natal”, está previsto o debate de algumas questões, como: será o dinheiro o mais importante em nossas vidas? Até onde a ambição é saudável? O que sacrificamos em nome da ganância?