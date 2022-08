Bariri: Cida Freire falece aos 96 anos

Faleceu na manhã desta quarta-feira (3), Conceição Aparecida Rodrigues Freire, a Cida Freire, aos 96 anos, que há um ano residia no Lar Vicentino de Bariri.

Nascida em Bariri, solteira, filha de João Rodrigues Freire e Ida Migliorini Freire, Cida foi professora de formação, mas sua atuação profissional de destaque sempre foi como servidora municipal.

Na prefeitura de Bariri trabalhou muito tempo como responsável pelo Departamento de Água e Esgoto, cuidando de toda parte burocrática. Tanto empenho e dedicação lhe valeram uma homenagem significativa: foi escolhida como patrona do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba).

