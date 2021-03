Bariri chega a 74 mortes por Covid-19; obito mais recente é de mulher de 43 anos

O município de Bariri registrou 74 mortes relacionadas à Covid-19 desde o início da pandemia.

Conforme o boletim epidemiológico desta quarta-feira (31), o óbito mais recente é de mulher de 43 anos, que residia no Jardim Brasil 500.

Há também uma morte suspeita, de mulher de 89 anos, ocorrido no dia 30 de março. A Diretoria Municipal de Saúde aguarda o resultado do exame.

No momento no município, foram confirmados 2.641 casos de Covid-19. Desse montante, 2.499 pessoas foram curadas.

Há 21 pessoas aguardando o resultado do exame. Do total de exames realizados, 7.131 tiveram resultado negativo.