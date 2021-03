Bariri chega a 65 mortes por Covid

O município de Bariri chegou a 65 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.

O boletim epidemiológico desta segunda-feira (22) contabilizou mais um óbito em decorrência da doença. Trata-se de mulher de 83 anos, que residia no Jardim Alvorada.

Há também um óbito suspeito, ocorrido na Santa Casa de Bariri no dia 19 de março, o qual aguarda a chegada do resultado.

Diante do momento vivido pelo município e região na pandemia, a prefeitura decidiu intensificar a conscientização sobre a Covid-19.

Por volta das 18h desta segunda-feira( 22) servidores da Saúde (incluindo vigilâncias Sanitária e Epidemiológica) e da Fiscalização e Polícia Militar (PM) abordaram pessoas que faziam caminhada, corrida e andavam de bicicleta na Avenida José Jorge Resegue (Avenida do Lago).

O objetivo foi verificar a temperatura corporal, fornecer álcool em gel e reforçar a necessidade de uso da máscara, lavagem das mãos e distanciamento social.