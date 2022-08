No início da madrugada deste domingo, 28, um veículo GM Corsa Sedan Classic chocou-se contra poste no cruzamento da Rua Orlando Belluzzo Rua Gonçalo Parrilha Lopes, atrás da Escola Rosa Benatti, no Jardim Santa Rosa, em Bariri.

As causas do acidente não foram divulgadas. Segundo apurado, o condutor do veículo não se feriu.

A Polícia Militar esteve no local e registrou Boletim de Ocorrência, depois de acionar a CPFL.