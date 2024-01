Bariri: Carnaval Abre Alas da Apae será dia 3 de fevereiro

Dia 3 de fevereiro, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) realiza a 11ª edição do Carnaval Abre Alas, a partir das 22h, no Umuarama Clube.

Esse ano, a folia tem como tema “Paraolimpíadas: Superando limites e vencendo barreiras“, com o tradicional carnaval de marchinhas, frevos e sambas.

As mesas estão sendo vendidas a R$ 250, com direito a quatro ingressos. Os convites individuais têm o valor de R$ 50, com venda antecipada. Os ingressos são limitados e já estão disponíveis E atenção: menores de 16 anos somente acompanhado dos pais.

A animação da noite carnavalesca é da Banda Tropicália, que há anos anima o carnaval local, com repertório variado, incluindo as tradicionais marchinhas de carnaval e frevos.

A renda obtida com o Carnaval Abre Alas será revertida em prol dos serviços prestados pela Apae de Bariri.

DESFILE DE RUA

Neste dia 3 de fevereiro, pela manhã, o Carnaval Abre Alas realiza o tradicional desfile de rua, na área central da cidade. Tem início às 10h, tendo como ponto de partida o “Locomotiva Bar” (antigo Buteco do Luizinho).

Este ano, a animação será da Escola de Samba Ponte Preta de Itapuí, com participação da fanfarra da Associação Cultural Quilombo.

Toda a população está convidada a participar ao lado dos atendidos da entidade e dos organizadores.

Maiores informações pelo telefone 3662-1949 ou diretamente na Apae de Bariri.