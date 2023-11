Bariri: Candeia realiza cobertura em tempo real da sessão de cassação de Abelardo

A equipe do Jornal Candeia esteve presente à sessão que decidiu o futuro político do ex-prefeito Abelardo Martins Simões Filho (MDB), nesta terça-feira, 14.

O jornal realizou cobertura em tempo real, postando em sua página no Facebook fotos e o resumo de cada momento da sessão, o que permitiu que os internautas pudessem acompanhar tudo o que ocorria sem precisar assistir o tempo todo das mais de 7 horas de duração do processo.

As postagens tiveram centenas de comentários e compartilhamentos. Confira como foi:

COMISSÃO PROCESSANTE |18H01 |Dentro de instantes tem início a sessão da Câmara de Bariri que irá julgar denúncia de quebra de decoro do prefeito Abelardo Simões.

O plenário do Legislativo recebe bastante público. Estão presentes o prefeito, o vice, Fernando Foloni, servidores públicos, entre outras pessoas.

Do lado de fora da Câmara a Polícia Militar marca presença com duas viaturas.