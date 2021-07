Bariri: Câmara aprova recursos para Santa Casa e prefeitura renova intervenção

Em caráter de urgência, a Câmara Municipal de Bariri aprovou projeto de lei do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) que destina R$ 1,2 milhão a título de subvenção à Santa Casa de Bariri, com vigência de 90 dias (de julho a setembro de 2021). Serão três parcelas mensais de R$ 400 mil.

A autorização legislativa é necessária tendo em vista a prorrogação da intervenção administrativa do hospital por mais 90 dias, definida pela atual gestão municipal.

O encontro – coordenado pelo presidente da Casa, Benedito Antônio Franchini (PTB) – contou com a participação de oito vereadores. Ricardo Prearo (PDT) esteve ausente por motivo de saúde.

O projeto foi aprovado por maioria de votos (5 a 2), com posicionamento contrário dos vereadores Francisco Leandro Gonzalez (Pode) e Paulo Egídio Grigolin (PP), que discordaram da votação em caráter de urgência.

Para Gonzalez havia tempo suficiente para o Executivo propor com mais antecedência a renovação da subvenção e, consequente, intervenção administrativa. “Mais uma vez estamos votando a toque de caixa”, definiu.

Os vereadores que defenderam a aprovação também reclamaram da urgência de tramitação, mas destacaram a necessidade de regulamentação dos recursos para pagamento, inclusive, dos salários dos funcionários da Santa Casa.

Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) e Airton Luís Pegoraro (MDB) afirmaram que participaram de reunião realizada dia 1º de julho, na Santa Casa, que reuniu representantes do Executivo, Legislativo e Ministério Público.

No encontro houve espécie de “lavagem de roupa suja” com reclamação dos vereadores pela falta de informações e transparência, além de urgência constante na votação de projetos referentes a recursos para a Santa Casa.

Mesmo assim, além da preocupação com a situação dos funcionários e sindicato, acharam por bem dar mais uma vez um voto de confiança aos atuais administradores do hospital. Citaram em especial a presença do médico Luís Gonzaga Gerlin à frente do Conselho Administrativo da Santa Casa.