BARIRI: Câmara anuncia medidas de prevenção ao coronavírus

No início da sessão ordinária de segunda-feira, 16, o presidente do Legislativo, Ricardo Prearo (DEM) anunciou ato oficial dos vereadores contendo medidas de prevenção ao coronavírus.

Entre as medidas a serem oficializaras estão a restrição de público às sessões camarárias, e a suspensão de sessões solenes e audiências públicas nas dependências da Câmara Municipal.

As medidas previstas no ato devem durar pelo menos por 30 dias.

