Bariri: Bomba do poço do Jd. Primavera irá parar na tarde desta 5ª-feira

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) recebeu da CPFL Paulista comunicado sobre desligamento programado da rede de energia elétrica no Jardim Primavera 2, em Bariri, das 11h20 à 17h20 desta quinta-feira (3).

Por esse motivo, a bomba do poço localizado no bairro irá parar. O Saemba solicita que a população economiza água nesse período, para que o reservatório (caixa d’água) do Poço Primavera seja suficiente para suprir o abastecimento durante a ação da CPFL.

Os bairros afetados são Jardim Primavera 1 e 2, Jardim Lucyla, Viva Mais, Jardim Europa. Bairros próximos a eles também podem sentir diminuição na pressão da água.

A normalização do abastecimento está relacionada ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica por parte da CPFL.