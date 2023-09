Bariri: Bispo celebra novena da padroeira na terça-feira

Terça-feira (12), às 19h, o bispo de São Carlos, Dom Luiz Carlos Dias celebra o sétimo dia da novena em louvor à padroeira de Bariri, na Paróquia Nossa Senhora das Dores.

A celebração da novena é um dos pontos altos da programação religiosa e teve início quarta-feira (6), com a presença do padre Márcio Massola Gaido, da Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio de Jaú.

Também já participaram da celebração, os padres Flávio Francisco da Silva (quinta-feira) e João Orlando Cavalcante (sexta-feira). Padre Ériko (sábado) e Rubens Romão Côrrea Junior (domingo) são os celebrantes deste final de semana.

Ainda está prevista a participação na novena dos padres José Miraldo Almeida Machado (segunda-feira); Danilo Rosa de Moraes (quarta-feira) e Carlos Junior Menezes (quinta-feira).

Vale ressaltar que nos dias de semana as missas da novena se iniciam às 19h. Sábado e domingo, no entanto, por causa da quermesse na Praça da Matriz, elas começam às 18h.

Dia da Padroeira

Sexta-feira que vem (15), feriado municipal, a programação do Dia da Padroeira Nossa Senhora das Dores prevê missas. Procissão e quermesse.

As atividades têm início às 9h da manhã, com missa e consagração à Nossa Senhora das Dores. Padre Uériques Oliveira Santos preside essa celebração.

No período da tarde, a partir das 16h30, Padre Ériko celebra missa solene, seguida de procissão com a imagem da padroeira.

Para encerrar a programação do dia, haverá quermesse com duas atrações musicais: show de Bianca & Reinaldo e de Ulisses & Moisés.