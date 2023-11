Bariri: Baririenses Amigos da Infância e Juventude realizam almoço

Sábado (18), o grupo Baririenses Amigos da Infância e Juventude realiza mais uma edição de almoço de confraternização. O encontro será no Buffet Segredos da Mesa (próximo ao Terminal Rodoviário de Bariri), a partir das 10h.

A ideia é reunir velhos amigos de Bariri, dos anos 60 e 70, para falar sobre os bailes e festas no Clube Municipal ou Soberano Clube; os campeonatos de futebol; o ensino no Ginásio Estadual ou Escola de Comércio; e as baladas nas residências nos finais de semana.

A adesão é R$ 48, com direito a petiscos (kibe, pastelzinho, bolinho de queijo); entradas (frios, batata em conserva, saladas e torresmo); e prato principal (arroz, filé mignon ao molho madeira e salada tropical). Bebidas serão vendidas a parte.

Os participantes devem confirmar presença com antecedência através dos contatos (14 99737-1230 (Carlos Didgio Sanches); (14 3662-2826, (14) 99734-4242 e/ou gariborges@hotmail (Gari Borges); (14) 99799-8561 w/ou rijorefice.hotmail.com (Ricardo Oréfice) ; e (14) 3662-1512 (Sonia Ferrarezi Michelasi).