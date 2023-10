BARIRI: Avó reclama da presença de escorpiões em creche

Avó diz que ela e a filha recentemente teriam visto escorpiões na unidade de ensino (Foto Emanuel Marques da Silva)

Avó de criança que frequenta a Creche Rachel de Queiroz, situada na Avenida Antonio Fanton, no Jardim Industrial, em Bariri, entrou em contato com o Candeia.

Diz que ela e a filha recentemente teriam visto escorpiões na unidade de ensino e, por esse motivo, não estão mandando mais a criança ao local.

A responsável pelo setor de Vigilância Epidemiológica em Bariri, Neusiely Podanoschi Giuliangeli, diz que foi encontrado um escorpião na sala da diretoria da creche.

Equipe do setor foi à unidade, inclusive no período noturno, no entanto, não localizou mais aracnídeos.

Especificamente quanto à Creche Rachel de Queiroz, conta que a Diretoria Municipal de Obras relatou a necessidade de intervenções emergenciais, a fim de evitar o aparecimento de escorpiões no local.

Neusiely explica que a Vigilância Epidemiológica dá orientação geral em relação a todos os prédios da educação. É preciso impedir que os escorpiões tenham abrigo e alimento.

A responsável pelo setor informa que não existe inseticida autorizado pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o Manual de Controle de Escorpiões do órgão federal, o controle químico não funciona pelo hábito dos escorpiões de se abrigarem em frestas de paredes, embaixo de caixas, papelões, pilhas de tijolos, telhas, madeiras, em fendas e rachaduras do solo, juntamente com sua capacidade de permanecer meses sem se movimentar.