BARIRI: Aventureiros iniciam viagem pelo Museu Mário Fava

Um grupo de aventureiros irá percorrer 5 mil quilômetros de viagem entre São Paulo, Montevidéu, Buenos Aires e Assunção entre os dias 8 e 22 de outubro deste ano, no chamado Raid da Prata.

Os brasileiros escolheram o Museu Mário Fava, em Bariri, como ponto de partida da viagem. A previsão é que os viajantes estejam no local no sábado (12), a partir das 14h.

O objetivo do grupo é realizar viagem automobilística com grupo de carros antigos, saindo de São Paulo, até a Autoclásica, notório evento de fomento ao antigomobilismo argentino, em Buenos Aires.

No trajeto de ida, sairão de São Paulo e passarão por Curitiba, Caxias do Sul, Pelotas, Montevidéu e Buenos Aires.

Na volta, sairão de Buenos Aires com destino a Santa Fé, Resistência, Assunção, Caaguazul, Umuarama, Assis e São Paulo.