BARIRI: Assobari oferece treinamento para operadores de máquinas agrícolas

A Associação de Fornecedores de Cana de Bariri (Assobari) abriu inscrições para dois treinamentos: 1) Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas; 2) Aplicação de Defensivos Agrícolas com Pulverizador de Barras e Costal.

Objetivo é capacitar profissionais para realizar as operações e manutenções eficientes e seguras em tratores agrícolas e também nas aplicações, conhecendo os tipos e os sistemas hidráulicos de pulverização, abastecimento e incorporação do agroquímicos.

Os cursos são direcionados a funcionários, produtores, prestadores de serviços que exerçam as funções de tratorista e que manuseiam defensivos agrícolas.

Serão ministrados de 22 a 25 de janeiro de 2024, a partir das 19h, no Auditório da Assobari. O instrutor é Antonio Luiz Manzatto Ferraz.

As vagas são limitadas. Os interessados devem se inscrever na Assobari, através dos telefones: (14) 3662-6180, (14) 98106-0888, (14) 98106-0880 ou (14) 98162-3611, com Claudia, Daiane ou Julia. (Fonte: Equipe da Assobari)