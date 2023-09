BARIRI: Após fogo em caixa de energia, Emei suspende aulas para manutenção

Uma caixa de energia elétrica situada no interior da Emei 1 Professora Laura de Almeida Kronka Belluzzo, na Vila Santa Helena, em Bariri, entrou em curto-circuito e pegou fogo na manhã desta quinta-feira (21).

A orientação do Corpo de Bombeiros foi que todos deixassem o prédio. A corporação rapidamente esteve na escola e controlou o fogo.

Na tarde desta quinta-feira (21) e durante toda a sexta-feira (22) não haverá aulas na unidade de ensino.

Será feita a devida manutenção elétrica para restabelecimento das atividades a partir da segunda-feira (25).

Conforme apurado pelo jornal, o disjuntor costumava “cair” com frequência quando os chuveiros eram ligados para dar banho nas crianças. A Emei 1 passou a recepcionar algumas crianças da Creche Carmen Sola Modolin Aquilante quando a Prefeitura de Bariri necessitou ampliar a oferta de vagas por conta de decisão judicial.

Na tarde de quarta-feira (20) houve estrondo do lado de fora da escola, com interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Equipe da CPFL Paulista e eletricista da prefeitura estiveram no local. Foi feito conserto, no entanto, a equipe escolar foi informada que deveria ser feita manutenção adequada na escola para não ocorrerem incidentes futuros.