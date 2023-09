BARIRI: Apae apresenta serviços realizados com recursos de emendas impositivas

Dia 22, sexta-feira, grupo de vereadores visitou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae), a convite da entidade.

De acordo com Aline Maranho Rodrigues Capobianco, presidente da Apae, o motivo da visita foi para que a equipe pudesse prestar contas dos recursos recebidos através de emendas impositivas (que são apresentadas pelos vereadores através da Lei Orçamentária Anual, destinando verbas do município para determinadas obras, projetos ou instituições).

Ainda segundo a presidente, foi explicado aos vereadores tudo o que foi feito até o momento com os recursos destinados à Apae. É o caso de melhorias nas salas de atendimento da saúde, aquisição de equipamentos e de um veículo, entre outros.

A visita foi importante, também, para que a equipe demonstrasse a necessidade de realizar mais reformas e melhorias dentro da entidade.

Participaram da visita os vereadores Airton Luís Pegoraro, Edcarlos Pereira dos Santos, Evandro Antonio Folieni, Júlio Cesar Devides, Francisco Leandro Gonzalez e Myrella. Soares da Silva.

O encontro foi acompanhado pelo diretor de Patrimônio, José Ineas Ultramare, e pela diretora pedagógica, Cecília Ultramare.

Ao final, a equipe agradeceu os recursos destinados à entidade e a confiança que o Legislativo depositou na Apae.