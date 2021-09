Bariri: Adutora que liga manancial à ETA tem novo vazamento

A adutora que liga o Manancial São Luis à Estação de Tratamento de Água (ETA) apresentou vazamento na manhã desta quinta-feira (23).

O problema ocorreu no mesmo local onde houve manutenção na semana passada, deixando moradores de vários bairros sem água.

Após a retirada de terra do trecho (perto do antigo Posto dos Caminhoneiros), a equipe do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) verificou que o vazamento ocorria na junção entre cano de amianto e de PVC, serviço feito na semana passada.

O problema foi em decorrência da pressão da água, resultando na movimentação entre as duas tubulações. Por volta das 9h desta quarta-feira (23) a equipe do Saemba ajustou os dois canos, eliminando o vazamento.

O próximo passo seria ligar as duas bombas do manancial para verificar a pressão no trecho. Se não houver vazamentos, o bombeamento de água será normalizado, sem necessidade de interrupções na oferta do líquido, como estava previsto.