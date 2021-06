Bariri: Adolescente é apreendido com porções de crack

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar (PM) por volta das 10h desta terça-feira (1º) com nove invólucros contendo crack.

Em patrulhamento pelo Jardim Domingos Aquilante, os policiais depararam com o jovem. Ao avistar as equipes ele empreendeu fuga, sendo acompanhado e abordado dentro de uma creche, disfarçando que estava bebendo água.

O adolescente foi visto com uma bolsa, que não estava com ele no momento da abordagem. Os PMs realizaram buscas, encontrando o objeto numa lixeira na Rua José Manoel de Goy, deixada antes de ter entrado na creche.

Além das porções de crack, prontos para a venda, havia na bolsa R$ 27,15. O jovem admitiu aos policiais o comércio de drogas.

Ele foi apreendido e conduzido à Delegacia de Bariri, ficando à disposição da justiça.