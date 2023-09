BARIRI: Ação Social e Apae realizam evento em comemoração ao Setembro Verde

Na noite do dia 21 setembro, quinta-feira, a Diretoria de Ação Social e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) realizaram evento em comemoração ao Setembro Verde e ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência.

A campanha no mês de setembro surgiu como forma de garantir a inclusão dessas pessoas na sociedade de maneira igualitária e sem preconceitos.

Estiveram presentes o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho e primeira-dama Anaí Lagata Padovani Martins Simões; diretora da Ação Social, Suzane Albranti; presidente da Apae, Aline Maranho Rodrigues Capobianco; diretor de Patrimônio, José Ineas Ultramare; diretora da Apae, Cecília Ultramare; equipe técnica do Creas e Cras; familiares de atendidos dos serviços ofertados (Saúde, Educação e Social) pelos municípios de Bariri, Boracéia e Itaju.

O evento contou com palestra mágica com o tema “Desconstruir barreiras para construir uma sociedade inclusiva”, ministrada por Mauro Dias.

Cordão de girassol

Na abertura do encontro, o prefeito Abelardo fez a entrega simbólica de cordões de girassóis para pessoas com deficiências ocultas.

O uso de cordões com desenhos de girassóis para identificação de pessoas com deficiências ocultas, aquelas que podem não ser percebidas de imediato, foi formalizado nacionalmente pela Lei 14.624, de 2023.

A partir do dia 2 de outubro, as pessoas com deficiência ou seus responsáveis podem procurar a Diretoria de Ação Social, com laudo médico em mãos, para realizar a retirada gratuita do cordão.

Ao final os presentes participaram de coffee break. (Fonte: Assessoria de Comunicação)