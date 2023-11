Bariri: Ação itinerante atende 500 famílias em assistência social

A Diretoria de Ação Social da Prefeitura de Bariri realizou a 4ª edição do Projeto “Bariri em Ação: Assistência Social Itinerante”. Cerca de 500 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família compareceram ao encontro.

As ações ocorreram em dois postos de atendimento: PSF 1 José Bueno da Silva (Livramento) e PSF 2 Nassima Bussada Romero (Postinho Verde – altos da cidade).

Nestes locais houve atendimento diversificado que envolveu toda a estrutura da diretoria, com participação do Cras 1 e 2; Creas; Casa da Mulher; Criança Feliz; Bolsa Família; e Cadastro Único.

Os beneficiários puderam fazer acompanhamento de condicionalidades da Saúde do Programa e também tiveram a oportunidade de agendar atualização do Cadastro Único, solicitar Carteirinha do Autista e da Pessoa Idosa e receber orientação sobre benefícios e serviços socioassistenciais em geral.

As famílias que não puderam comparecer, devem procurar a unidade de Cras mais próxima de sua residência para retirar o encaminhamento para cumprimento da condicionalidade na área da Saúde.

Fonte: Diretoria de Ação Social