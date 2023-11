BARIRI: A Casa é Nossa chega à 5ª edição com novidades

No dia 9 de dezembro Bariri sedia a 5ª edição de “A Casa é Nossa – Feira de Artesanato e Gastronomia”. O evento reúne 15 artesãos e empreendedores e nessa edição de Natal terá como atração extra o lançamento do livro de poesia do professor Marcelo Leonardo Leite (professor Tchelo), Vida e Poesia, com parte da renda revertida para o LAV – Lar Amor e Vida.

Com início a partir das 17h na Avenida Claudionor Barbieri, nº 1.398, a feira é um encontro de profissionais que trazem um propósito em comum: apresentar a produção de empreendedores da economia criativa – artesanato e gastronomia.

Ela nasceu da percepção de que as feiras funcionam como vitrines para empreendedores apresentarem seus pequenos negócios, além de movimentar a cidade. Como referência, foram utilizadas feiras realizadas em outros municípios que também nasceram de iniciativa individual e foi agregando parceiros no seu desenvolvimento.

A partir disso, foi ganhando forma e identidade, resultando em um evento descontraído e criativo. Tem como objetivos o incentivo e valorização do artesão e do profissional em gastronomia, apoio ao movimento “Compre de quem faz”, divulgação de marcas locais, movimentação da cidade, troca de experiências e parcerias, novas oportunidades para expositores e apreciadores, resgate de referências familiares/resgate cultural, acesso a produtos personalizados e exclusivos.

“As feiras de gastronomia, arte e cultura são um ramo da economia informal que crescem a cada dia. Ao participar de uma feira, que é uma ação solidária e cooperativa, o empreendedor é estimulado a se organizar, buscar conhecimento e assim, ter melhores resultados. Em última análise, esse processo faz com que se profissionalizem, contribuindo para o desenvolvimento local, seja ele econômico, social e cultural”, esclarece Valéria Cristina Beltrami, idealizadora do evento, que também expõe na feira

O evento é realizado no quintal da artesã, daí o nome A Casa é Nossa, que também faz referencia ao nome da empresa que mantém com o marido, Tarcisio Manzutti, Casa Mais Criativa.