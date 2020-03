Bairros ficam sem água

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) informa que nesta quinta-feira, dia 5, interrompeu o abastecimento de água para realizar reparo em um vazamento na Avenida Nossa Senhora do Livramento, no Bairro Livramento.

Por esse motivo haverá falta d’água nos Jardins Industrial, Livramento, Alvorada, parte do centro, parte do Maria Luiza, Maguin Vilas e Jardim São Francisco.

A previsão de normalização do abastecimento é para as 10h30 desta quinta-feira.