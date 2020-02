Bairros estão sem água em Bariri

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) está realizando reparo na rede de abastecimento de água no Jardim Primavera (Rua Modesto José Masson).

Para realizar o reparo houve necessidade de interromper o abastecimento de água.

Estão sendo afetados os bairros Primavera I e II, Yang I, II e III e Jardim Maria Luiza.

A previsão de normalização do abastecimento será por volta das 11h desta quinta-feira, dia 13.