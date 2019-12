Associação Quilombo abre inscrições para cursos

A partir de 14 de janeiro a Associação Cultural Quilombo de Bariri estará recebendo inscrições para cursos. As aulas têm início na primeira semana de fevereiro.

O curso de artes oferece 20 vagas. A atividade será realizada em dois horários às terças-feiras: às 18h; e às 19h30.

Para as aulas de violão são três dias, sempre às 19h: segunda-feira (8 a 13 anos); terça-feira (acima de 14 anos); e quarta-feira (pessoas de qualquer idade que já sabem tocar o instrumento).

Também há vagas para capoeira, dança e fanfarra. Em janeiro a associação irá divulgar onde serão realizadas as aulas.

Para o curso de manicure há turmas às segundas e às terças-feiras, a partir das 19h. São 10 vagas para cada turma. A inscrição custa R$ 20,00 e a mensalidade sai por R$ 30,00.

Em relação à maquiagem, a inscrição custa R$ 20,00 e a mensalidade é de R$ 50,00. São 10 vagas para quarta-feira e 10 vagas para quinta-feira, com início às 19h30.