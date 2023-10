Apae de Bariri realiza 2º Almoço Sertanejo

Dia 12 de novembro, domingo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) realiza a segunda edição do Almoço Sertanejo.

O evento será realizado no Clube Portal do Vale, a partir das 11h30. A adesão é R$ 40, com direito a porco no rolete, churrasco de frango, arroz, farofa, salada e entradas (torradas, patê de alho e geleia de pimenta).

Bebidas e doces serão vendidos a parte. Crianças até seis anos não pagam, mas é preciso retirar o convite com antecedência na Apae.

O almoço vai contar com duas atrações musicais: a dupla João Paulo & Rafael e o grupo Nossa Vibe.

Mais informações e venda de convite diretamente na secretaria da Apae e/ou pelo telefone 3662-1949.