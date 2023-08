Apae celebra Jubileu de Ouro com baile no Umuarama

Sábado (12), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bariri celebrou Jubileu de Ouro com baile no Umuarama Clube.

Cerca de 360 pessoas compareceram ao evento festivo, que teve início às 21h, e contou com tábua de frios, petiscos e vinho. Outras bebidas foram vendidas à parte.

Autoridades de Bariri e região, representantes de entidades e empresas parcerias, além de funcionários e voluntários, marcaram presença ao evento. A atual presidente da Apae, Aline Maranho Rodrigues Capobianco; a diretora pedagógica, Cecília Brinkamn Cantero Ultramare; e a diretora fianceira Mariza Macorin agradeceram a presença e colaboração de todos.

A atração musical foi a Banda Kubalibre, de Porto Ferreira, que apresentou repertório diversificado e animado, colocando todo mundo para dançar.

