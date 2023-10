Afeb realiza almoço de confraternização

Dia 29 de outubro, domingo, a Associação de Funcionários de Educação de Bariri (Afeb) realiza tradicional almoço anual de confraternização. O evento tem início a partir das 12h, na sede social da entidade (estrada da Floresta).

Para os associados o almoço é gratuito. Familiares e convidados pagam R$ 70. As bebidas serão cobradas a parte. A confirmação da presença deve ser realizada com antecedência.

O cardápio será servido pelo buffet da Terezinha Cardoso. Contém entradas (pãozinho com coalhada e quibe cru); batidas (maracujá e vinho); pratos frios (mix de folhas, tomatinho e manga e salada baiana -repolho abacaxi e creme de leite); pratos quentes (arroz branco; filé à parmegiana; filé de coxa de frango ao molho de maracujá e nhoque ao sugo); e sobremesa (doces caseiros com queijo branco).

Durante o almoço haverá som ao vivo com a dupla Neto & João Luís.

Da redação