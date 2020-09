Acidentes marcam noite de quarta-feira em Bariri e Boraceia

Dois acidentes marcaram a noite desta quarta-feira, 9, sendo um deles na SP-261 e outro próximo ao terminal rodoviário, em Bariri.

No primeiro deles, uma Chevrolet Montana preta capotou na Rodovia Cesar Augusto Sgavioli (SP-261) capotou no final da tarde, no trecho urbano de Boracéia.

O veículo era ocupado por um casal que seguia no sentido Boracéia-Pederneiras.

Nesse momento, por motivos a serem esclarecidos, a condutora perdeu o controle de direção, invadiu a pista contrária, subiu no barranco do acostamento oposto e capotou.

Ninguém se feriu com gravidade. Os dois ocupantes foram levados até o Pronto Socorro de Pederneiras.

Bariri

Em Bariri, VW Gol cinza colidiu com um poste. O acidente ocorreu na Avenida Francisco Munhoz Cegarra, próximo ao Terminal Rodoviário.

O veículo seguia pela avenida, no sentido bairro-centro. Nesse momento, por motivos a serem esclarecidos, o condutor, que estava sozinho, perdeu o controle de direção do veículo e colidiu com um poste.

Com a força do impacto a frente do veículo ficou destruída. O motorista foi socorrido ao Pronto Socorro da Santa Casa de Bariri com ferimentos leves.

O veículo estava com a documentação atrasada e o condutor com a CNH vencida. Atenderam à ocorrência Polícia Militar, Bombeiros e Ambulância Municipal. (Com informações de Diego Santos)